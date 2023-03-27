Вы точно помните Шурку из «Секретного фарватера»: его судьба ужасает

Шурка Ластиков из «Секретного фарватера» — Слава Богатырев устоял перед звездной болезнью, которая грозила главным героям приключенческого фильма, во многом основанного на реальных событиях.

После премьеры картины в 1986 году он как ни в чем не бывало продолжил учиться, поступил в Одесское морское училище, а потом пошел в армию. К счастью для артиста, его распределили в Севастополь.

Но героического сироту из блокадного Ленинграда не забыли. Уже через полгода службы Богатыреву предложили роль крестьянина. Но он был непреклонен: «Я свой выбор сделал — море». На гражданских судах он прослужил до конца жизни.

Невзирая на популярность у противоположного пола, Богатырев женился, как и задумывал, на девушке, которую встретил еще юношей. Они поженились, у актера родилась дочь. Семья строила планы, а сам артист намеревался пойти не переобучение, чтобы получить более высокий чин. Но в 2001 году Вячеслав Богатырев скончался. Звезде «Секретного фарватера» было всего 28 лет. Обстоятельствами его гибели супруга актера делиться с прессой не стала. Режиссер Вадим Костроменко говорил, что Шурка разбился на машине.