Вы точно никогда не видели Игоря Николаева без усов: не поверите, в чем причина

Игорь Николаев долгие годы остается верным своему образу. Кажется, никто и никогда не видел артиста без пышной шевелюры и густых усов. Оказалось, что растительностью на лице музыкант обзавелся не просто так.

Усы певец начал отращивать в юности с одной целью. Композитор хотел быть похожим на Владимира Мулявина из ансамбля «Песняры» и эстрадного певца Леонида Борткевича, которых считал образцами для подражания. К тому же в 80-е было модно ходить с «метелкой» над губой, а артист стремился быть в тренде.

Впрочем, однажды с усами Николаеву все же пришлось расстаться. Это случилось в армии, перед присягой. Исполнитель не скрывает, что был сильно расстроен, но поделать ничего не мог. После окончания службы артист поспешил вновь обзавестись любимым «аксессуаром», который считает главным своим украшением.