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Вы точно никогда не видели Игоря Николаева без усов: не поверите, в чем причина

19 февраля 2023 14:00
Вы точно никогда не видели Игоря Николаева без усов: не поверите, в чем причина

Артист не готов к экспериментам.

Игорь Николаев долгие годы остается верным своему образу. Кажется, никто и никогда не видел артиста без пышной шевелюры и густых усов. Оказалось, что растительностью на лице музыкант обзавелся не просто так.

Усы певец начал отращивать в юности с одной целью. Композитор хотел быть похожим на Владимира Мулявина из ансамбля «Песняры» и эстрадного певца Леонида Борткевича, которых считал образцами для подражания. К тому же в 80-е было модно ходить с «метелкой» над губой, а артист стремился быть в тренде.

Впрочем, однажды с усами Николаеву все же пришлось расстаться. Это случилось в армии, перед присягой. Исполнитель не скрывает, что был сильно расстроен, но поделать ничего не мог. После окончания службы артист поспешил вновь обзавестись любимым «аксессуаром», который считает главным своим украшением.

Фото: Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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