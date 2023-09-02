Вы точно не знали, за что в Дубае арестовывают туристов: русского певца скрутили средь бела дня

Законы за границей часто отличаются от российских, а в арабских странах они на порядок строже. То, на что могут закрыть глаза в одной стране, оказывается в другой серьезным проступком. Поэтому россияне за рубежом рискуют по глупости не только получить штраф, но и угодить за решетку.

Популярный российский тиктокер Даня Милохин оказался за решеткой в Дубае. К счастью, молодой человек провел там всего несколько часов — друзья оперативно собрали деньги, чтобы вызволить его из заключения. Певец признался в социальных сетях, что причиной ареста стал непристегнутый ремень при поездке в автомобиле.

Очевидно, парень недооценил суровость местных законов. Если в России за такое нарушение можно отделаться небольшим штрафом, то в арабских странах готовы посадить за решетку каждого, кто подвергает свою жизнь на дороге опасности.