Вы точно не знали о самой странной семье близнецов: обычным людям станет не по себе

С самого детства близняшки Бриттани и Бриана Дин были неразлучны. Они вместе получали водительские права и отмечали выпускной. Каждое важное событие в жизни девушки делили на двоих. А еще сестры мечтали выйти замуж в один день и обязательно за братьев-близнецов.

В 2017 году Бриттани и Бриана приехали на фестиваль близнецов в соседний штат. Там девушки познакомились с братьями Салиерами. У Джоша и Джереми были в прошлом неудачные романы с девушками, после чего они тоже задались целью выбрать в жены близняшек. Уже через полгода после первой встречи Салиеры сделали возлюбленным предложения. А вскоре состоялись две свадьбы в один день — Бриттани и Бриана, как и мечтали, вместе выбирали подвенечные платья.

Более того, девушкам даже удалось забеременеть почти одновременно. Сестры поддерживали друг друга на УЗИ, готовились к родам. Бриттани стала мамой первой, родив мальчика по имени Джетт. А спустя три месяца Бриана родила сына Джекса. Мальчики не сильно похожи друг на друга, но они растут в большой, пусть и несколько странной семье, ведь обе пары живут в одном доме.