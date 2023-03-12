Вы точно не знали о переворачивателях пингвинов: сколько им платят и как ими стать

После появления человека в естественной среде обитания пингвинов птицы столкнулись со множеством проблем. Одной из них стали падения: из-за построек человека птицы часто падают на спину. И их физиологические особенности не позволяют им самостоятельно встать на ноги и даже перевернуться на бок.

После того как ученые обнаружили это, была создана профессия переворачивателя пингвинов. Отбор на нее весьма строгий, а к кандидатам предъявляются высокие требования. Необходимо быть стрессоустойчивым и не бояться заморозков, не иметь вредных привычек и быть коммуникабельным. В течение долгих месяцев работники каждый день помогают птицам, оказавшимся в беде, что многим может показаться скучным. Но самое главное — нужно любить и уважать пингвинов. И без этого качества на работу соискателя точно не возьмут.

Оплата же за столь необычный труд зависит от страны, на которую работает специалист. Например, в России переворачивали получают около 140 тысяч рублей, а в США — 6500 долларов с контрактом, который заключается минимум на год.

Соискатели из стран Азии зарабатывают чуть меньше: китайские наниматели готовы платить 4000 долларов, а японские — 3800. Также подобные работники требуются в Чили, Австралию и Англию и Германию, где также от них ждут профессионализма и большой любви к животным.