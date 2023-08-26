Вы точно не знали, кем друг другу приходятся Александр Збруев и Петр Федоров

Александр Збруев происходил родом из простой семьи и поначалу даже не задумывался об актерской карьере. Однако именно в театральном училище молодой человек смог усмирить свой буйный характер.

Личную жизнь артист связал с коллегой, уже более 50 лет он счастлив браке с Людмилой Савельевой. В их союзе появилась на свет дочь Наталья: еще в детстве она снялась в одном фильме, но затем предпочла оставить профессию. Династию продолжила внебрачная наследница звезды экрана от его романа с Еленой Шаниной. Сейчас Татьяна Збруева — талантливая актриса «Ленкома».

Но, как оказалось, на этом творческий род актера не заканчивается. Ближайшим родственником приходится ему и красавец Петр Федоров. Молодой артист является внучатым племянником Збруева.

Об этой тесной связи оба мужчины предпочитают не упоминать. Федоров и вовсе не собирался становиться актером и даже учился в институте экономики. Однако интерес к творческой работе все-таки победил.