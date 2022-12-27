Вы точно не знали, как брак Иваныча из «Дальнобойщиков» разрушила звезда Франции
На жизнь Владимира Гостюхина повлияла известная актриса.
Фильмография Владимира Гостюхина насчитывает более сотни киноработ. Для одних зрителей он остался строгим и справедливым Иванычем из «Дальнобойщиков», для других — Алексеем из «Хождения по мукам» или Петром Мелеховым из «Тихого Дона». Актер много снимался и в Москве, и в Минске, считая Беларусь своей второй родиной. Причем обзавелся он ей совершенно случайно.
Гостюхин не скрывал, что всю жизнь восхищался Мирей Матье. Однажды он даже прорвался к ней в гримерку за автографом: звезда Франции приехала на гастроли в Театр Эстрады, а Владимир прикинулся электриком, которому срочно понадобилось заменить лампочку в помещении. Матье подписала Гостюхину фотографию, а он от восхищения лишь смог поцеловать ей руку.
Именно поэтому, когда в 1977 году Владимир встретил гримершу Светлану на студии «Беларусьфильм», то замер от удивления — женщина была очень похожа на французскую актрису. Актер без сожаления развелся с супругой, от которой у него подрастала маленькая дочка, переехал в Минск и сделал предложение новой возлюбленной. Брак продержался около 20 лет.