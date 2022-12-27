Вы точно не знали, как брак Иваныча из «Дальнобойщиков» разрушила звезда Франции

Фильмография Владимира Гостюхина насчитывает более сотни киноработ. Для одних зрителей он остался строгим и справедливым Иванычем из «Дальнобойщиков», для других — Алексеем из «Хождения по мукам» или Петром Мелеховым из «Тихого Дона». Актер много снимался и в Москве, и в Минске, считая Беларусь своей второй родиной. Причем обзавелся он ей совершенно случайно.

Гостюхин не скрывал, что всю жизнь восхищался Мирей Матье. Однажды он даже прорвался к ней в гримерку за автографом: звезда Франции приехала на гастроли в Театр Эстрады, а Владимир прикинулся электриком, которому срочно понадобилось заменить лампочку в помещении. Матье подписала Гостюхину фотографию, а он от восхищения лишь смог поцеловать ей руку.

Именно поэтому, когда в 1977 году Владимир встретил гримершу Светлану на студии «Беларусьфильм», то замер от удивления — женщина была очень похожа на французскую актрису. Актер без сожаления развелся с супругой, от которой у него подрастала маленькая дочка, переехал в Минск и сделал предложение новой возлюбленной. Брак продержался около 20 лет.