Вы точно не знали этой детали о фильме «Джентльмены удачи»: вот что скрывали создатели

В «Джентльменах удачи» было несколько маленьких, но запоминающихся детских ролей. Оказывается, их сыграли отпрыски создателей фильма.

В сцене, где Леонов в образе вора-рецидивиста идет грабить свою же квартиру, он встречает в подъезде соседского мальчика, который его узнает. Юного соседа сыграл сын сценариста фильма Георгия Данелии по имени Николай. Для маленького Коли Данелии это была третья роль – до этого он снялся в фильмах «Тридцать три» и «Сережа». Увы, судьба молодого человека сложилась трагически: он скончался в возрасте 26 лет – причину смерти звездная семья не раскрыла до сих пор.

Лыжницу, которую встречает заплутавший главный герой, сыграла дочь режиссера Александра Серого Ольга.

К слову, по сценарию это должна была быть молодая девушка, но сценарист настоял, чтобы в кадре появилась именно 9-летняя дочка режиссера. Вторая сценаристка – Виктория Токарева – согласилась при условии, что ее 6-летняя дочь также сыграет в одной из сцен. Маленькая Наташа Токарева засветилась в эпизоде, когда Доцент приходит в гости к бывшему уголовнику.

Роль Ольги Серой в «Джентльменах удачи» стала ее единственным актерским опытом. Она закончила архитектурный институт, дважды была замужем и воспитала двух дочерей. В 2015 году Ольга Серая трагически погибла из-за пожара в квартире.

Наталья Токарева также решила не связывать свою жизнь с актерским ремеслом. Она окончила сценарный факультет ВГИК и написала сценарий к сериалу «Каменская». В браке с Валерием Тодоровским сценаристка воспитала дочь и сына.