Вы точно не знали этого про фильм «Как приручить дракона»: теперь придется бежать в магазин, чтобы купить все части

Мало кто знает, что история об обаятельном Иккинге и его драконе Беззубике появилась задолго до одноимённого мультфильма. В 2003 году британская писательница Крессида Коуэлл выпустила детскую книгу с громким названием «Как приручить дракона». Именно она вдохновила создателей культового анимационного фильма.

Интересно, что на одной книге автор не остановилась. За ней последовала целая серия — и не из двух-трёх продолжений, как это обычно бывает. Всего в книжной вселенной насчитывается целых 12 частей!

Финал, которого вы не видели на экране

Последняя книга серии — «Как сражаться с яростью дракона» — вышла в 2015 году. И хотя мультфильмы пошли своим путём и заметно отличаются от оригинального сюжета, литературная история не менее захватывающая. Фанатам Иккинга и компании точно стоит познакомиться с первоисточником — хотя бы из любопытства. А там, глядишь, и вся полка книжек окажется в вашей домашней коллекции.

Немного об истории мультфильма

«Как приручить дракона» впервые вышел на экраны в марте 2010 года. Действие происходит на мифическом острове Бёрк, где молодой и неуклюжий викинг по имени Иккинг, сын вождя, нарушает древние традиции своего племени и становится другом дракона вида Ночная ярость. Этот неожиданный союз переворачивает привычный мир с ног на голову. Интересный факт: повадки Беззубика были вдохновлены сразу несколькими животными — от кошек и собак до лошадей, а в движениях персонажа можно уловить даже повадки саламандры.

Бюджет и сборы

С бюджетом около 165 миллионов долларов фильм собрал почти 495 миллионов и стал одним из самых кассовых проектов 2010 года. Он получил восторженные отклики как от критиков, так и от зрителей. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет впечатляющие 99 % положительных рецензий, на IMDb — 8,2 балла, а на КиноПоиске — 8,5. Помимо этого, лента была номинирована на две премии «Оскар», получила десятки профессиональных наград и закрепила за собой статус современной классики анимации.

