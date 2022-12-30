Вы точно не знали, что звезды делают с шикарными нарядами после красных дорожек

Красные ковровые дорожки популярных мероприятий привлекают десятки знаменитостей. Каждый год звезды стараются удивить поклонников своими нарядами, представляя весьма экспериментальные образы и соревнуясь в изяществе и красоте. Представители прессы и поклонники пристально следят за этими событиями, при этом далеко не все знают, что происходит с нарядами после самого мероприятия.

Как оказалось, судьба того или иного платья зависит от множества факторов. Дело в том, что далеко не все звезды сами покупают наряды. Например, Кристен Стюарт уже много лет представляет модный дом Chanel, поэтому бренд предоставляет ей образы для всех мероприятий. Спустя несколько дней артистка всегда возвращает наряд обратно.

После этого уже модный дом решает, что именно произойдет с платьем. Часть нарядов отправляется в архивы, а другая выставляется на продажу на благотворительные аукционы: если популярность звезды очень высока, поклонники готовы заплатить весьма большие суммы. Также некоторые наряды спустя несколько лет могут перейти другой знаменитости для ее светского выхода. И иногда это заканчивается скандалом.

Помимо этого, платье может оказаться в музее. Это случается обычно с образами легендарных музыкантов: в США есть музей премии «Грэмми», в котором выставлены наряды главных героев мероприятия.

В случае если знаменитость покупала платье ради мероприятия, то она вправе делать с ним все, что захочет. Кто-то оставляет наряды в своей личной коллекции, а кто-то перешивает, чтобы уже в следующий раз появиться на публике в обновленном образе.