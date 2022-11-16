Вы точно не знали, что мужчины этого знака Зодиака самые любвеобильные

Любая женщина мечтает о том, чтобы ее благоверный не ходил налево и даже не смотрел в сторону других дам. Однако нередко грезы разбиваются о суровую реальность - представители сильного пола не упускают возможности пофлиртовать с симпатичной коллегой, кассиршей в супермаркете или соседкой. А с некоторыми джентльменами и вовсе приходится держать ухо востро, потому что они могут заинтересоваться другой женщиной и сбежать с нею в закат. Астрологи рассказали, представителям какого знака зодиака нет веры - они меняют партнерш, как перчатки.

Рыбы

Мужчины, появившиеся на свет под знаком Рыб, кажутся идеальными партнерами. Кажется, что такие бывают только в кино - романтичные, внимательные, склонные к широким и красивым жестам. Преподнести своей возлюбленной миллион алых роз, подарить звезду с неба, дать почувствовать себя королевой - для уроженцев водного знака нет ничего невозможного, они способны воплотить в жизнь любой женский каприз.

Счастливице завидуют все подруги, она и сама себе завидует - до тех пор, пока впервые не столкнется с одной маленькой особенностью мужчины-Рыбы.

Дело в том, что в один не слишком прекрасный день уроженец этого знака может прийти домой рассеянным, будет мечтательно улыбаться и не обращать на свою избранницу никакого внимания. Причина раскроется очень скоро: мужчина-Рыбы повстречал другую даму, которая чем-то зацепила его тонкую душу поэта и художника. При этом он не обязательно знаком с ней лично - этот знак способен влюбиться в улыбку, взгляд, походку, а потом додумать себе образ “прекрасной незнакомки” и лелеять его в своем сердце.

Тем не менее такой поворот событий озадачивает постоянную партнершу, она не знает, что думать и ждать ли от Рыб реальной измены.

По словам астрологов, мужчина-Рыбы - довольно ненадежный партнер. Он любвеобилен, готов осыпать изысканными комплиментами или приятными подарками всех женщин, потому что ему это доставляет огромное удовольствие. Но вместе с тем ему требуется много времени, чтобы полюбить кого-то по-настоящему, глубоко и преданно. Поэтому при встрече с уроженцами водного знака следует помнить, что после нескольких свиданий с мужчиной-Рыбы не стоит мечтать о свадьбе и долгом счастливом браке. Для начала необходимо понять, готов ли к этому партнер или он еще не нагулялся. Для того, чтобы он морально созрел, могут потребоваться долгие годы.