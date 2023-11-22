Вы точно не знали, что бывшая Грачевского снималась в «Ералаше»: вот в какой роли

Личная жизнь покойного Бориса Грачевского была бурной. 35 лет создатель «Ералаша» прожил с супругой Галиной, а позже нашел ей замену в виде привлекательной брюнетки Анны Панасенко. Начинающая артистка была младше супруга на 36 лет. Режиссер не только ухаживал за красоткой, но и помог ей в карьере.

В 2012 году Панасенко засветилась в «Ералаше». Вместе с мужем она снялась в серии «Крик», сыграв медсестру. Также артистка появилась в двух других эпизодах киножурнала. Помог Грачевский супруге и попасть в комедию «Мексиканский вояж Степаныча»: на экране Анна воплотила образ Грачиты.

Однако красивый союз длился недолго. Спустя четыре года супруги развелись. Борис Грачевский не стал горевать в одиночестве и уже спустя два года нашел себе новую жену — актрису и певицу Екатерину Белоцерковскую, ныне вдову мэтра.