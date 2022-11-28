Вы точно не видели модель с самыми крутыми бедрами: от фото заревет Ким Кардашьян
Фанаты не могут сдержать восторга при виде модели.
Звезда социальных сетей Саманта прославилась на весь мир благодаря своей внешности. Миллионы подписчиков следят за каждой ее публикаций, осыпая комплиментами. Много похвалы обычно достается бедрам знаменитости.
Дело в том, что блогер отличается весьма специфичной фигурой. У нее узкая талия, но в то же время очень широкие бедра. Многие поклонники уверены, что параметры Саманты значительно превосходят Ким Кардашьян, которая известна таким же типом фигуры.
В своих социальных сетях она делится множеством фотографий, а самым преданным поклонникам продает интимные снимки на специальных сервисах. При этом Саманта старается не распространяться о своей частной жизни. Никто не знает ни секрет ее диеты, ни то, чем она занимается помимо съемок. Неизвестно, есть ли у знаменитости возлюбленный. Фанатам со всего мира остается только любоваться на фотографии модели.
«В восторге от твоей фигуры, ты настоящая красавица», «Люблю тебя», — пишут поклонники.