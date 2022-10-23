Вы точно не узнаете звезду «Розыгрыша» сейчас: стал звездой российских сериалов

Андрей Гусев громко заявил о себе, сыграв в фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш». Тогда артисту, исполнившему роль отличника Олега Комаровского, было 18 лет. Актер успешно развивал свою карьеру до тех пор, пока в его жизни не произошли серьезные перемены.

В 90-е в отечественном кинематографе случился кризис, который принуждал многих звезд экрана к решительным действиям. Гусев пожелал покинуть страну и вместе с супругой уехал в Германию, где они прожили 10 лет. За рубежом он сочинял антрепризы и выступал перед русскоязычной аудиторией.

В начале нулевых актер все же решил вернуться в Россию, где снова стал востребованным. Не будет преувеличением сказать, что некогда популярного артиста вновь накрыла волна зрительской любви. Он стал настоящей звездой российских сериалов, пополнив свою копилку такими известными проектами, как «Обратная сторона луны» и «Убить Сталина».