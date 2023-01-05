Вы точно не угадаете, сколько лет этой юной красотке: подсказка - ее дочери 22 года

Джолин Диас явно выиграла в генетическую лотерею. Она стала известной после того, как опубликовала фотографии со своей 22-летней дочерью — Мейлани Паркс. Интернет-пользователи с удивлением обнаружили, что мать и ее наследница выглядят как сестры-близнецы.

Удивительно, но факт: Диас исполнилось 45 лет, и она может позволить себе отправиться на свидание вместо Мейлани, а никто не заметит подмену. При этом Джолин признается, что многие не верят в ее возраст. Считая, что звезда соцсетей водит поклонников за нос, хейтеры даже отправляют жалобы на ее аккаунт.

Вот только зависть недоброжелателей совсем не беспокоит Диас. Гораздо сильнее ее волнует то, что она никак не может наладить личную жизнь. Джолин зарегистрирована на нескольких сайтах знакомств, но пишут ей парни, которые гораздо младше. Между тем красавица уточняет, что ее не интересуют такие отношения.