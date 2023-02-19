Вы точно не угадаете самый любимый фильм в СССР: грандиозный успех не повторить

Советская эпоха подарила зрителям множество потрясающих фильмов. Но одна из картин завоевала особую любовь, и этот триумф вряд ли повторит какая-то другая лента. Речь идет о киноработе Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Когда картину показывали на экранах, то все улицы становились пустынными — зрители бежали домой к телевизорам, так как боялись пропустить даже малейший эпизод. Драма была настолько популярной, что позднее побить этот рекорд не смог ни один фильм.

Премьера первой серии состоялась летом 1973 года. Спустя три месяца после многочисленных просьб граждан картину показали снова. С тех пор «Семнадцать мгновений весны» демонстрировали бесчисленное количество раз.

При каждом показе сериал достигал невероятных рейтингов. А с годами Штирлиц превратился в героя анекдотов наравне с Вовочкой и Ржевским.

В чем же секрет этого феноменального успеха? Вероятно в том, что Лиознова смогла соблюсти идеальное равновесие между вымыслом и реальностью, строгостью сюжета и его лиричностью.