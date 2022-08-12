Вы точно не смотрели: 5 фильмов, которые держат в напряжении до последней секунды

Некоторые киноманы особо любят триллеры за то напряжение, которое дают фильмы, и небанальный сюжет. Подчас даже опытные зрители не могут разгадать интригу картины до самого конца.

Именно так обстоят дела в фильме «Дьявол в деталях». По сюжету молодой полицейский в исполнении Рами Малека расследует странные убийства. К работе он привлекает старого копа, которого играет Дэнзел Вашингтон. Вместе им предстоит решить сложную дилемму: стоит ли доверять интуиции и «грязными» способами задерживать явного подозреваемого или лучше действовать по закону.

Не менее противоречивым оказался и фильм «Достать ножи». Пожилой автор детективов умирает у себя дома в разгар семейных выходных. Под подозрением — все его родственники, ведь мотив находится у каждого. Дело все больше начинает напоминать детектив, которые так любил писатель. Точку в расследовании намерен поставить сыщик, в роли которого снялся Дэниэл Крейг.

А фильм «Ветреная река» погрузит зрителей в расследование жуткого убийства, которое произошло в индейской резервации. Молодому детективу в исполнении Элизабет Олсен помогает опытный следопыт, которого сыграл Джереми Реннер. Сложное дело приводит их на грань жизни и смерти.

Лента «Побочный эффект» расскажет о женщине, испытывающей сложные психологические проблемы из-за того, что ее муж попал в тюрьму. Даже когда он выходит на свободу, ее депрессия не прекращается. В отчаянии она решается на новое лекарство, которое ей посоветовали на работе. В триллере снялись Руни Мара. Джуд Лоу и Ченнинг Тейтум.

Еще одной напряженной картиной является «Поиск». В центре сюжета — обеспокоенный мужчина, который пытается самостоятельно найти пропавшую 16-летнюю дочь. Для этого он влезает в компьютер подростка и узнает ее совсем с другой стороны. Необычная лента снята в формате скринлайф, когда главного героя зрители видят через экраны гаджетов.