Вы точно не догадались бы: назван самый мстительный знак зодиака

Рыбы - последний знак в зодиакальном круге. Считается, что его представители имеют миролюбивый и мечтательный характер, а от проблем и конфликтов предпочитают прятаться в своих воздушных замках. Однако это не так, считают астрологи - Рыбы способны на поступки, которых от них никто не ожидает. Так, например, обижать уроженцев водного знака категорически не рекомендуется - они не оставят это просто так, а будут долго, изощренно и с удовольствием мстить. Рассказываем, почему.

Почему Рыбы мстят?

Нередко бывает так, что обидчик уже давно думать забыл о конфликте с Рыбами, прошло много времени, и, казалось бы, все неприятности остались в прошлом. Однако, столкнувшись с местью Рыб, он понимает, что ошибался. Уроженцы водного знака нередко идут на возмездие спустя долгое время - а все потому, что они действительно пытались понять и простить, но обида оказалась сильнее.

В итоге нервы у Рыбок сдали, и они отправились вершить справедливую месть.

Представители водного знака редко могут постоять за себя сразу - в конфликтных ситуациям им проще нырнуть в свою пещерку и там хорошенько обдумать, как действовать дальше. Богатая фантазия подсказывает Рыбам самые разные способы мести, и, будьте уверены, они остановятся на самом неприятном для обидчика варианте. Хорошая интуиция непременно подскажет уроженцам знака, где у жертвы слабое место и куда больнее нанести удар.

Что делать с мстительной Рыбкой?

Помириться с настроенными на вендетту Рыбами сложно, но можно. Тем, кто действительно хочет наладить отношения с разбушевавшимися уроженцами водного знака, необходимо помнить о том, что одного извинения будет недостаточно. Слишком много времени Рыбки потратили на переживания, планирование мести и ее осуществление.

Необходимо потратить много времени и усилий для того, чтобы вернуть их доверие - нужно подумать о том, как компенсировать Рыбке причиненные страдания.

Лучше всего, конечно, прислушаться к самим представителям знака - если они озвучат условия перемирия, нужно беспрекословно с ними соглашаться. Лучше не брать паузу на размышления и поиски собственного решения проблемы - Рыбки сочтут это недобрым знаком и лишь сильнее укрепятся во мнении, что затеяли справедливую месть не зря. Многочисленные извинения, попытки загладить вину, разные подарки и приятности способны смягчить сердце Рыбы, но не сразу.