Вы точно лишитесь дара речи: какой аромат «перебивали» красавицы французскими духами

В эпоху, когда проводились балы, а рыцари вызывали друг друга на дуэли, в моде были пышные наряды с огромными юбками и тугими корсетами. Смотря на картины тех времен, кажется, что люди жили почти в сказке. Однако один факт заставит усомниться в этом.

Дело в том, что роскошные и очень дорогие платья часто становились жертвой моли. Поэтому для избежания таких инцидентов красавицам необходимо было найти комнату с достаточно неприятным запахом для этого насекомого.

Таким помещением оказался средневековый туалет. Его даже называли гардеробной и не стеснялись хранить там свои наряды. Но, избавившись от моли, дамы столкнулись с другой проблемой. Их одежда стала ужасно пахнуть, и было стыдно пойти в ней на королевский бал. Поэтому в дело вступили ароматные французские духи, которые были настолько концентрированными, что могли избавить платье от любого запаха.

К счастью для современных женщин, теперь на свои платья необязательно тратить половину флакончика парфюма.