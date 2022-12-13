Вы точно будете в шоке от китайского названия «Красотки»: разрушили сказку

Мелодрама «Красотка» вышла на экраны в 1990 году, став эталоном романтической комедии. Миллионы зрителей по всему миру с любопытством следили за развитием отношений героев Ричарда Гира и Джулии Робертс. Однако, как оказалось, зрители из Китая еще до просмотра фильма знали, чем же он закончится.

Все дело в названии картины, которое она получила в китайском прокате. Если в большинстве стран мира фильм появился на экранах с оригинальным названием, то в Поднебесной зрителям сразу же решили рассказать, как развивается сюжет.

«Я женюсь на проститутке, чтобы экономить деньги» — именно так называется фильм в Китае.

Изменили прокатчики и некоторые диалоги. Во многих из них они акцентировали внимание на роде занятий героини Джулии Робертс. Ну а предложение руки и сердца в их версии стало похоже на сделку между «ночной бабочкой» и ее клиентом.

Главная причина таких изменений — многолетняя борьба китайского правительства с девушками легкого поведения. Поэтому власти страны не могли позволить показать романтическую историю, в которой главная героиня занимается таким ремеслом и находит свое счастье.