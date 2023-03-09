Вы такое нечасто встретите: что поражает в гостиной Алсу (фото)

Алсу снялась в роли самой себя в музыкальной комедии «СамоИрония судьбы» для телеканала ТНТ. Артистка воспроизвела канонический образ из клипа 1999 года «Зимний сон». Время будто не властно над 39-летней певицей.

Исполнительница воспитывает троих детей с мужем Яном Абрамовым. Семейные выходные они проводят то в квартире на Никитском бульваре, то в апартаментах на 57-м этаже элитного «Триумф-Паласа», то в крымском поместье, то в загородном доме.

Есть у певицы и квартира в Лондоне. Ее она постаралась переоборудовать: расширить окна так, чтобы жилье наполнялось светом по максимуму. Можно предположить, что это же стремление артистка привезла и в свое московское жилье. На одном из фото можно видеть Алсу, сидящую в помещении теплых тонов с нависающей прозрачной крышей из множества окон.

Это не первое нестандартное решение певицы: во время строительства особняка на Рублевке рабочим приходилось несколько раз сносить здание, ведь хозяйке не нравилось, как воплотили ее эксперименты.