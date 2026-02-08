«Вы сыграли сказку»: настоящий бандит лично объяснил Безрукову, в чем наврала «Бригада» – правды в сериале почти нет

Актер даже слегка напрягся, узнав, с кем говорит.

«Бригада» даже спустя четверть века после премьеры пересматривается на одном дыхании – история Саши Белого и его друзей прошла проверку временем, как ни один другой российский сериал. А вот проверку на реализм среди настоящих бандитов пройти не удалось.

Сам Сергей Безруков в подкасте Dreamcast назвал их драму «историей целого поколения» и даже «историческим кино», но признался, что в свое время ему удалось пообщаться с человеком «в теме», который знает криминальную кухню тех лет изнутри.

«Хочешь правду, Сергей? Вы сыграли сказку про Робин Гудов!» – с улыбкой цитирует собеседника Безруков, уточняя, что в эту сказку в итоге поверила вся страна.

Этот самый «мужчина в теме» намекнул, что главные герои легендарного сериала совсем не похожи на настоящих отпетых уголовников, которые, тем не менее, всей душой полюбили Белого, Пчелу, Фила и Космоса.

«Вы сыграли тех ребят, которыми мы хотели быть. Там, где были деньги – брат брата убивал. Такого братства не было!»

Визави Безрукова уверял, что бандиты в то время хотели бы жить так, как показала «Бригада» – это вот все «брат за брата», «за справедливость» – но по факту такого не было от слова совсем.

Именно поэтому трагичный финал сериала уместен как никогда, ведь разбивает любые мечты о «бандитском счастье».