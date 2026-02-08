Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Вы сыграли сказку»: настоящий бандит лично объяснил Безрукову, в чем наврала «Бригада» – правды в сериале почти нет

«Вы сыграли сказку»: настоящий бандит лично объяснил Безрукову, в чем наврала «Бригада» – правды в сериале почти нет

8 февраля 2026 14:44
«Вы сыграли сказку»: настоящий бандит лично объяснил Безрукову, в чем наврала «Бригада» – правды в сериале почти нет

Актер даже слегка напрягся, узнав, с кем говорит.

«Бригада» даже спустя четверть века после премьеры пересматривается на одном дыхании – история Саши Белого и его друзей прошла проверку временем, как ни один другой российский сериал. А вот проверку на реализм среди настоящих бандитов пройти не удалось.

Сам Сергей Безруков в подкасте Dreamcast назвал их драму «историей целого поколения» и даже «историческим кино», но признался, что в свое время ему удалось пообщаться с человеком «в теме», который знает криминальную кухню тех лет изнутри.

«Хочешь правду, Сергей? Вы сыграли сказку про Робин Гудов!» – с улыбкой цитирует собеседника Безруков, уточняя, что в эту сказку в итоге поверила вся страна.

«Вы сыграли сказку»: настоящий бандит лично объяснил Безрукову, в чем наврала «Бригада» – правды в сериале почти нет

Этот самый «мужчина в теме» намекнул, что главные герои легендарного сериала совсем не похожи на настоящих отпетых уголовников, которые, тем не менее, всей душой полюбили Белого, Пчелу, Фила и Космоса.

«Вы сыграли тех ребят, которыми мы хотели быть. Там, где были деньги – брат брата убивал. Такого братства не было!»

Визави Безрукова уверял, что бандиты в то время хотели бы жить так, как показала «Бригада» – это вот все «брат за брата», «за справедливость» – но по факту такого не было от слова совсем.

Именно поэтому трагичный финал сериала уместен как никогда, ведь разбивает любые мечты о «бандитском счастье».

Фото: Кадр из сериала «Бригада»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Метросексуал Саша Белый»: американцы впервые посмотрели «Бригаду» и «не поняли прикола» – сильней всего досталось Безрукову «Метросексуал Саша Белый»: американцы впервые посмотрели «Бригаду» и «не поняли прикола» – сильней всего досталось Безрукову Читать дальше 15 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу «Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу Читать дальше 17 февраля 2026
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Читать дальше 17 февраля 2026
Белые бульдоги, страшные подруги: посмотрел 3 русских детектива с самыми странными названиями – ничего не ждал, но каждый зашёл на 7+ Белые бульдоги, страшные подруги: посмотрел 3 русских детектива с самыми странными названиями – ничего не ждал, но каждый зашёл на 7+ Читать дальше 16 февраля 2026
Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно Читать дальше 15 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше