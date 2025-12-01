Меню
Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

1 декабря 2025
Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

И совершенно точно заслуживают получить второй шанс.

Каждый раз под Новый год мы включаем одни и те же проверенные временем фильмы — и это, конечно, прекрасно. Но есть и другая сторона: в огромной советской коллекции рождественских сказок, мультфильмов и телевизионных спектаклей спрятано столько крошечных чудес, что впору устраивать археологические раскопки.

Многие из этих работ крутили по телевизору всего пару раз, какие-то затерялись в праздничной сетке, а какие-то мы просто не успели увидеть в детстве. Здесь только снег, сказка, добрые голоса озвучки и очень понятные желания: чтобы елка пришла вовремя, чтобы чудо случилось, чтобы звери не мерзли, а Дед Мороз не забыл заглянуть именно к тебе.

Так что если хотите вернуть детское ощущение радости, когда время тянется медленно, игрушки кажутся зачарованными, а улица пахнет сосной — вот подборка, с которой можно начать.

«Новогодняя ночь» (1948)

Первый советский мультфильм о Новом годе, созданный вскоре после войны. Его герои — Дед Мороз, Леший, добрые зайчики и бурый мишка. Центральный сюжет — соперничество волшебства и прогресса. Персонажи говорят стихами, что добавляет особого поэтического очарования. Этот мультфильм станет отличным выбором для семейного просмотра, напоминая о духе эпохи и новогоднем волшебстве.

Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

«Снежная сказка» (1959)

Этот фильм часто теряется на фоне более известных новогодних историй, а зря. Главный герой — школьник Митя, который любит прихвастнуть перед друзьями. Он заявляет, что его игрушечные часы умеют останавливать время и даже оживлять снежную бабу. В обычный день друзья бы только посмеялись… но тут наступает ночь перед Новым годом — время, когда законы физики слегка расслабляются. И вдруг — бац — чудо происходит по-настоящему: слепленная во дворе снежная девочка Леля оживает.

Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

«Щелкунчик» (1973)

Классическая история оживает в мультфильме Бориса Степанцева. Превращение Щелкунчика в принца, музыка Чайковского и атмосфера сказки делают картину незабываемой. Это отличный повод познакомиться с легендарной историей Гофмана, наполненной магией зимних праздников.

Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

«Новогодняя сказка» (1972)

Этот мультфильм рассказывает о Лесовичке, который боится суеты, но благодаря одной девочке находит общий язык с детьми. История наполнена теплотой и учит бережному отношению к природе. Для семейного вечера — идеальный вариант, ведь он показывает, как доброта способна разрушить любые страхи.

Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

«Новогодний ветер» (1975)

На Севере братцы Морозцы создают зиму, но младший решает добавить празднику яркости и украшений, разнеся их по миру. Этот мультфильм особенно понравится тем, кто любит старинные советские игрушки и семейные традиции. Он будто переносит зрителей в мир прошлого, полный тепла и ностальгии.

Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

«Мороз Иванович» (1981)

Классическая история о трудолюбии и лени. Дуняша и Малаша учатся у Мороза Ивановича, что честный труд всегда вознаграждается. Этот мультфильм особенно полезен для маленьких зрителей, помогая им понять важность работы и ответственности в доброй, сказочной форме.

Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

«Приключения пингвинёнка Лоло» (1986–1987)

Совместная работа СССР и Японии рассказывает о жизни пингвинов в Арктике. История наполнена приключениями, дружбой и трогательными моментами. Этот мультфильм стал международным хитом и остаётся вне политики, привлекая детей своей универсальной темой заботы и единства.

Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

«Снегурочка» (1952)

Экранизация пьесы Александра Островского о дочери Мороза и Весны. Снегурочка познаёт радости и горести человеческой жизни, но её история полна испытаний. Этот мультфильм — не только о празднике, но и о взрослении, поиске себя и родительской любви. Ранее делали для вас подборку из классных новогодних фильмов, которые можно и нужно посмотреть на Netflix.

Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков
Фото: Кадр из мультфильма «Новогодняя сказка» (1972), «Щелкунчик» (1973)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
