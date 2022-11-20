Вы сможете пройти этот тест, только если родились в СССР

В советские годы в магазинах не было такого многообразия продуктовых, бытовых и косметических товаров, как в наши дни. Поэтому гражданам СССР приходилось пользоваться подручными средствами. Наши мамы и бабушки, например, в качестве уходового средства использовали вазелин - по примеру Мэрилин Монро, которая, по слухам, наносила эту жирную плотную мазь на все тело, а затем несколько часов лежала в горячей ванне. Кроме того, знаменитая блондинка увлажняла вазелином лицо перед нанесением грима и использовала вместо теней, чтобы веки сияли. У кого-то может возникнуть соблазн воспользоваться бьюти-лайфхаком от самой притягательной женщины мирового кинематографа, однако современные косметологи предупреждают: вазелин является продуктом переработки нефти и не обладает никакими полезными косметическими свойствами. Напротив, из-за того, что плотная мазь не дает коже дышать, могут появиться акне и комедоны, а это совсем не тот результат, которого ждут девушки.

Как хорошо вы помните, какими средствами, “гаджетами” и продуктами пользовались советские граждане? Проверьте свои знания с помощью нашего теста.