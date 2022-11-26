Вы сможете предсказать свою смерть по дате рождения: есть два простых способа

Люди всегда жаждали знать, что их ждет впереди, поэтому с давних времен прибегали к услугам прорицательниц, гадалок, магов. Помимо богатства и любви, обыватели интересовались, как долго продлится их жизнь. В наши дни многие люди также стремятся заглянуть в будущее и узнать ответ на интересующий их вопрос - каким бы леденящим кровь он ни был. Эксперты в области эзотерики назвали два способа определить продолжительность своей жизни. Как оказалось, бежать к предсказателям ни к чему, достаточно взглянуть на дату своего рождения и произвести необходимые расчеты.

Первый способ: умножить на два, а затем сложить все слагаемые

Эксперты в области нумерологии утверждают, что узнать дату своей смерти можно с помощью… даты рождения. Для этого они предлагают использовать следующую схему. Необходимо полностью записать свою дату рождения, включающую в себя день, месяц и год, например 6 11 1982. Затем необходимо сложить число дня, месяца и каждую цифру года рождения: 6+11+1+9+8+2. Получившееся число - 37 - необходимо сложить отдельно с числом месяца и тем же самым числом, умноженным на 2: 37+11+11*2. После того, как все слагаемые будут сложены, станет известна дата смерти человека - в данном примере тот, кто родился 6 ноября 1982 года, скончается в возрасте 70 лет.

Разумеется, в расчетах может присутствовать погрешность - по словам нумерологов, в каждом конкретном случае она может составлять от одного года до пяти лет.

Второй способ: суммировать все цифры, а затем посмотреть значение

Другой нумерологический способ предлагает сложить все цифры в дате рождения: 6+1+1+1+9+8+2, получившуюся цифру, 28, снова сложить: 2+8=10, 1+0=1. Теперь необходимо посмотреть, что сулит цифра 1 - смерть в возрасте 80-95 лет. Тем, у кого получилось 2, необходимо быть осторожными в 19, 29, 45 и 67 лет; 3 - в возрасте 44 и 73 лет. Обладатели четверки могут спокойно прожить до 100 лет, пятерки и шестерки сильно зависят от случайностей и своего поведения в предыдущих земных воплощениях. Носители цифры 7 должны быть особенно внимательными в 24, 36, 61 год, 8 - могут дожить до 70-летнего юбилея. Больше всего опасностей подстерегает тех, у кого при расчетах получилась цифра 9 - они нередко погибают в молодом возрасте, например, в 16, 23, 38 или 47 лет.