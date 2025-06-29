Вы сильно удивитесь, узнав, чем сейчас занимается главная «спасательница Малибу»: тоже, своего рода «спасение»

В 1990-е Памела Андерсон была символом гламура: красный купальник, обложки Playboy, бесконечные вечеринки в особняке Хью Хефнера. Её приглашали вести самые громкие рауты Голливуда, а мир запоминал актрису по эффектному макияжу и мини-платьям, сверкавшим на каждой премьере.

Поворот на остров Ванкувер

Последние годы Андерсон провела вдали от красных дорожек, переехав в Лэйдисмит — городок на острове Ванкувер, где раньше жилa её бабушка. Там вокруг деревянного коттеджа она разбила сад: грядки с помидорами, теплицу с розами, клумбы диких цветов. Урожай актриса расфасовывает сама и отдаёт местному фуд-банку.

«Сад научил кожу дышать»

Вместе с мотыгой Памела отложила и визитный макияж. На Парижской неделе моды-2023 она появилась без тонального крема и ресниц и объяснила, что работа с землёй изменила отношение к красоте: коже, как почве, нужен воздух. С тех пор звезда наведывается на светские мероприятия лишь с минимальным бальзамом для губ.

Новое шоу про «спасение»

Огородное увлечение выросло в документальный проект «Pamela’s Garden of Eden». В сериале актриса показывает, как превращает заросший участок в органическую ферму, мастерит клумбы из поддонов и варит розовую воду из собственных бутонов. Памела шутит, что теперь спасает не туристов на пляже, а пчёл, почву и душевное равновесие.

Почему это удивляет поклонников

Тем, кто помнит звезду эпохи Playboy, нелегко представить её в резиновых сапогах, с землёй под ногтями и сияющей, но ненакрашенной кожей. Однако Андерсон утверждает, что именно так обрела новое спокойствие: выращивает огурцы, угощает соседей салатом и уверена, что зелёный оазис — её свежая версия «Бэйвотч», где она снова выполняет миссию спасательства, только теперь для себя и природы.

А здесь у нас припасена подборка классных мини-мериалов на один вечер, не благодарите, просто наслаждайтесь!