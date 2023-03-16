Вы схватитесь за сердце: куда на самом деле Лещенко тратит свою пенсию

Лев Лещенко уже давно официально является пенсионером. Прославленный артист благодаря многочисленным надбавкам и званиям получает около 70 тысяч рублей. И, как оказалось, эти начисления он регулярно отправляет на благотворительность.

Так, уже несколько лет музыкант втайне от публики поддерживает детский дом, расположенный в Курской области в поселке Пены. Все свои начисления он отправляет именно туда, и его воспитанники давно стали семьей артисту.

«Купили новые кроватки, шкафчики, компьютеры. Они для нас уже вторая семья», — рассказывал Лещенко в одном из интервью.

Помогает артисту поддерживать детдомовцев его коллега Владимир Винокур. Звезда эстрады получает на 20 тысяч меньше и тоже делится всей пенсией с сиротами, но старается не распространяться о своей благотворительности.