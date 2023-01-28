Вы схватитесь за голову, увидев, как в молодости выглядела Зоя Михайловна из «Универа»

Елена Валюшкина была известна еще советскому зрителю, но и современной аудитории знакомы ее образы. Одним из них стала роль Зои Михайловны в популярном сериале «Универ. Новая общага». В нем актриса сыграла дотошного коменданта, следящего за порядком.

Персонаж запомнился и полюбился всем поклонникам проекта, а также подарил женщине новый подъем ее карьеры. Артистка снялась в знаменитом фильме «Горько!» и в сериалах «Соседи», «ИП Пирогова» и «Окаянные дни».

Даже несмотря на свой возраст, Елена продолжает оставаться востребованной актрисой.

Но нельзя не отметить, какой красавицей она была в молодости. У девушки была очень миловидная внешность с большими выразительными глазами и грациозной шеей. Особенно привлекательно она смотрелась на съемках фильмов «Виноватые» и «Формула любви»

Со временем лучшие черты лица Валюшкиной стали менее заметными, а короткая стрижка явно прибавила ей несколько дополнительных лет.