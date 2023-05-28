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Вы разочаруетесь в Будулае, узнав о его презрении к россиянам: он за это поплатился

28 мая 2023 08:00
Вы разочаруетесь в Будулае, узнав о его презрении к россиянам: он за это поплатился

Актер поразил фанатов политической позицией.

Для молдавского актера Михая Волонтира центральной ролью в карьере оставался персонаж Будулая. Сначала он сыграл его в сериале «Цыган» и обошел на пробах многих известных советских коллег, а затем снялся в фильмах-сиквелах. Все ленты имели огромный успех в СССР. Однако Волонтир отказывался покидать родную страну, чтобы и дальше сниматься в других проектах в Одессе или Москве.

А в 1990-е актер ударился в политические темы. Он занял позицию отстаивания молдавской культуры и самостоятельности и презрительно относился к россиянам. Более того, Волонтир считал, что необходимо объединить Молдову с Румынией. При этом в родной стране для актера после развала Союза не осталось работы. Бюджета на съемки фильмов не было, в театрах сотрудникам не платили.

Последние годы жизни Волонтира оказались омрачены сахарным диабетом. К ним добавились серьезные проблемы со зрением. И тогда на помощь актеру пришли именно российские поклонники, пожертвовавшие деньги на нужные операции. Процедуры провели в Санкт-Петербурге. Они продлили жизнь Волонтира на несколько лет — он скончался в 2015 году.

Фото: Кадр из фильма «Цыган» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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