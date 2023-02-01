Вы разлюбите Тосю из «Девчат», узнав, какой в оригинальной книге была Анфиса

Если в фильме «Девчата» Тося Кислицына предстает милой и обаятельной девушкой, дипломированным мастером кулинарного дела, то в книге Бориса Бедного, послужившей основой для экранизации, ее персонаж более своенравен, даже скандален.

До работы на Севере Тося трудилась в совхозе, откуда ее уволили после скандала с агрономом. Она пыталась привлечь общественность на свою сторону при помощи местной газеты. Позже Тося ненадолго нанялась домработницей в семью педагогов, но и здесь не смогла продержаться долго: неуживчивый характер не понравился работодателям.

Кто сильно пострадал от киноадаптации, так это Анфиса. Вертихвостка, сидит на коммутаторе и меняет парней как перчатки, лишь изредка почему-то плачет по ночам. Такой Анфису мы видим в фильме. В книге же персонаж сердцеедки более глубокий, склонный к рефлексии из-за прошлых ошибок. Бедный описывает драматичную любовь Анфисы к инженеру Дементьеву. Она не стала связывать с ним свою судьбу, потому что из-за неудачно сделанного аборта не может иметь детей. Выходит, что экранная покорительница мужских сердец всю жизнь мечтала создать семью с любимым человеком. Но ее мечтам не суждено было сбыться.