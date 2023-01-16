Вы разлюбите секс-символа СССР, узнав, что он заставил сделать жену
Первый брак знаменитости трудно назвать счастливым.
Геннадий Нилов стал одним из самых популярных актеров советского экрана благодаря комедии «Три плюс два». Миллионы зрительниц мечтали познакомиться с актером, но мало кто из них знал, каким человеком он был вне съемочной площадки.
Дело в том, что еще во время учебы в вузе Нилов женился на своей коллеге Светлане Жгун. Молодая пара едва сводила концы с концами, но их жизнь стала значительно тяжелее, когда Жгун забеременела. И если артистка ждала этого ребенка, то Нилов был категорически против. В итоге ему удалось уговорить жену на аборт, который из-за позднего срока пришлось делать дома у практически подпольного врача.
После этого, как пишет портал «7 дней», отношения супругов становились все хуже. Светлана не могла простить мужу, что он практически заставил ее избавиться от ребенка, и спустя некоторое время они развелись. Обида всю жизнь сопровождала Жгун, которая так и не забыла проступок Нилова, а сам актер в 1962 году познакомился с инженером-химиком Галиной, которая стала его второй женой. В этих отношениях на свет появился Алексей Нилов, который пошел по стопам отца и прославился на всю страну сериалом «Улицы разбитых фонарей».