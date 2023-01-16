Вы разлюбите секс-символа СССР, узнав, что он заставил сделать жену

Геннадий Нилов стал одним из самых популярных актеров советского экрана благодаря комедии «Три плюс два». Миллионы зрительниц мечтали познакомиться с актером, но мало кто из них знал, каким человеком он был вне съемочной площадки.

Дело в том, что еще во время учебы в вузе Нилов женился на своей коллеге Светлане Жгун. Молодая пара едва сводила концы с концами, но их жизнь стала значительно тяжелее, когда Жгун забеременела. И если артистка ждала этого ребенка, то Нилов был категорически против. В итоге ему удалось уговорить жену на аборт, который из-за позднего срока пришлось делать дома у практически подпольного врача.

После этого, как пишет портал «7 дней », отношения супругов становились все хуже. Светлана не могла простить мужу, что он практически заставил ее избавиться от ребенка, и спустя некоторое время они развелись. Обида всю жизнь сопровождала Жгун, которая так и не забыла проступок Нилова, а сам актер в 1962 году познакомился с инженером-химиком Галиной, которая стала его второй женой. В этих отношениях на свет появился Алексей Нилов, который пошел по стопам отца и прославился на всю страну сериалом «Улицы разбитых фонарей».