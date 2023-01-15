Вы разлюбите Мустафу, узнав, каким в реальной жизни был Селим: о чем лгал сериал

Сериал «Великолепный век» показал зрителям со всего мира множество ярких исторических героев из Османской империи. Поклонники признавались, что интерес к тому периоду Турции был вызван у них именно популярным проектом. Однако мало кто догадывался, какие исторические неточности позволили себе создатели сериала.

Дело в том, что одного из сыновей Сулеймана и Хюррем-султан Селима сценаристы решили показать далеко не с самой лучшей стороны. В шоу он представлен как деспотичный правитель с алкогольной зависимостью, а в народе его якобы называли просто Пьяница. На самом деле, современникам Селим был знаком по совершенно другим качествам.

Как отмечают историки, наследник султана был очень заботливым правителем. Например, он построил водопровод, даже не переживая о том, насколько высока будет стоимость этого нововведения. Селим, в отличие от своего брата Мустафы, старался не ориентироваться на политические игры во дворце, а переживал лишь о том, как живут его подданные и с какими проблемами они сталкиваются.

Одним из главных увлечений в его жизни было искусство. Селим делал постоянные пожертвования художникам и литераторам, всячески поддерживая развитие культуры в стране.

При этом Пьяницей его начали называть уже после смерти из-за любви к вину, а кличку придумали ненавистники его матери. При жизни он был известен как Блондин, а простой народ считал его милостивым правителем, ведь Селим не казнил ни одного человека.