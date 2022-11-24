Вы разлюбите Лешека из «Знахаря», узнав об участи его реальной жены

После роли Лешека в «Знахаре» на актера Томаша Стокингера обрушилась волна популярности. Причем в проект он попал случайно. Режиссер Ежи Гофман надеялся, что графа Чиньского сыграет актер Даниэль Ольбрыхский, но тот отверг его предложение. Томаш же с радостью взялся за работу. Позже в интервью он рассказывал, что больше всего на съемках ему понравились поцелуи с исполнительницей роли Марыси, которую воплотила Анна Дымна. Стокингер даже влюбился в красавицу-актрису, но она взаимностью ему не ответила.

Актер сильно не расстроился, тем более что после премьеры картины к нему было приковано все внимание поклонниц в разных странах. Он активно пользовался успехом среди фанаток, то и дело заводил с ними романы. Мимолетные отношения Томаш не собирался переводить на серьезный уровень. В результате одна из поклонниц даже угрожала облить его кислотой, уверяя, что ждет от него ребенка.

Не останавливал Стокингера даже официальный брак и появление малыша. Через несколько месяцев после родов супруга актера устала от его бесконечных измен и ушла.