Вы разлюбите Гошу, узнав, каким на самом деле был Рудик из «Москва слезам не верит»

В знаменитом оскароносном фильме «Москва слезам не верит» Юрий Васильев сыграл роль телеоператора Рудольфа, который бросил главную героиню беременной после того, как узнал, что она не дочь профессора, а всего лишь штамповщица на заводе. Многие женщины после просмотра фильма зачислили этого персонажа в список негодяев.

В жизни же народный артист России Юрий Николаевич Васильев был совершенно другим по своим моральным качествам человеком. Всю свою жизнь он прожил в браке с одной и той же женщиной — актрисой Нелли Корниенко, а их дочь Екатерина не раз говорила, что отец был для нее лучшим другом.

Яркий и заметный на экране, в обычной жизни Васильев вел себя просто и скромно. В 1999 году он в разгар сильнейшей жары отправился с дачи в Москву, чтобы провести техосмотр своего автомобиля. Домой на подмосковную дачу он вернулся уже вечером и провел на ногах в автосервисе несколько часов. Вскоре после этого у Юрия Николаевича произошел сердечный приступ, который и унес жизнь 59-летнего актера.