Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вы разлюбите Гошу, узнав, каким на самом деле был Рудик из «Москва слезам не верит»

Вы разлюбите Гошу, узнав, каким на самом деле был Рудик из «Москва слезам не верит»

30 октября 2022 17:30
Вы разлюбите Гошу, узнав, каким на самом деле был Рудик из «Москва слезам не верит»

В реальной жизни актер был совсем иным, нежели на экране.

В знаменитом оскароносном фильме «Москва слезам не верит» Юрий Васильев сыграл роль телеоператора Рудольфа, который бросил главную героиню беременной после того, как узнал, что она не дочь профессора, а всего лишь штамповщица на заводе. Многие женщины после просмотра фильма зачислили этого персонажа в список негодяев.

В жизни же народный артист России Юрий Николаевич Васильев был совершенно другим по своим моральным качествам человеком. Всю свою жизнь он прожил в браке с одной и той же женщиной — актрисой Нелли Корниенко, а их дочь Екатерина не раз говорила, что отец был для нее лучшим другом.

Яркий и заметный на экране, в обычной жизни Васильев вел себя просто и скромно. В 1999 году он в разгар сильнейшей жары отправился с дачи в Москву, чтобы провести техосмотр своего автомобиля. Домой на подмосковную дачу он вернулся уже вечером и провел на ногах в автосервисе несколько часов. Вскоре после этого у Юрия Николаевича произошел сердечный приступ, который и унес жизнь 59-летнего актера.

«Какой, оказывается, был порядочный и талантливый человек. Вечная память и благодарность за большой талант», «Запомнился как циничный и вместе с тем безвольный, симпатичный, но пустой Родион. А какой, оказывается, другой в жизни этот актер», — зрители тоже остались в восторге от характера Юрия Васильева.

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979)
Артем Путинцев
Артем Путинцев
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
8 комментариев
Related video