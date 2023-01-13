Вы растаете, узнав, какую советскую классику любят современные подростки

Принято считать, что подростки совсем не уважают достижения прошлых поколений. Однако по-настоящему талантливые произведения всегда будут высоко цениться. Например, советские фильмы даже сейчас пользуются огромной популярностью среди молодежи. В доказательство этому тезису «Газета.Ru » собрала мнения подростков о картинах того времени.

16-летняя Анна признается, что современное кино не вызывает у нее таких же теплых эмоций, как фильмы прошлого века. Особенно сильно девочку поражает мастерство актеров и до мелочей продуманный сценарий. Любимым представителем киноиндустрии той эпохи для нее стал «Старший сын».

Маленькому Мише нравятся «Девчата» и «Чудак из пятого „Б“». 11-летний мальчик наслаждается атмосферой доброты и счастья в этих картинах.

А для 17-летней Илоны советские фильмы — это пример невероятно искренних произведений о любви. Девушка просто в восторге от мелодрамы «Три тополя на Плющихе».