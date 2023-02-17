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Вы просто не поверите: зачем на самом деле в СССР вешали ковры на стены

17 февраля 2023 16:45
Вы просто не поверите: зачем на самом деле в СССР вешали ковры на стены

У символа эпохи множество скрытых функций.
 

Главный фигурант кошмарных сновидений всех дизайнеров интерьера — настенный ковер — и сегодня встречается дома у многих, а молодежь в объявлениях о поиске жилья просит «бабушкины квартиры» не предлагать. Что за бабушка такая привила советским людям моду на ковры? И зачем они нужны?

Обычай укрывать и накрывать разные поверхности в доме появился у русских не позднее XVI-XVII веков, как пишет историк Костомаров. Вероятно, так на Руси спасались от холода, делая помещение менее продуваемым.

Традицию украшать жилище коврами с разными орнаментами российские дворяне чуть позже подсмотрели у турков и армян — в царские времена.

В советские годы ковер выполнял сразу несколько функций — декоративную, звукоизоляционную, утеплительную и маскировочную. За ковром можно было спрятать отсутствие дефицитных обоев или скрыть последствия неудачного ремонта. Рисунок же вносил разнообразие в интерьер, а толщина гарантировала защиту от сквозняков.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), кадр YouTube «Кру»
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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