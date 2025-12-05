Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Вы просто не поняли»: «Человек с бульвара Капуцинок» – один из худших фильмов в истории: но спустя годы россияне нашли, за что его хвалить

«Вы просто не поняли»: «Человек с бульвара Капуцинок» – один из худших фильмов в истории: но спустя годы россияне нашли, за что его хвалить

5 декабря 2025 07:01
«Вы просто не поняли»: «Человек с бульвара Капуцинок» – один из худших фильмов в истории: но спустя годы россияне нашли, за что его хвалить

Конечно, смотреть картину местами больно. Но далеко не всем.

Когда‑то «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) Аллы Суриковой стал настоящей легендой советского кино – остроумная пародия на вестерн, тонкая сатира, звездный состав и тот самый неповторимый дух позднесоветского кино, где за легкой формой скрывалась глубокая ностальгия по «настоящему» кинематографу. Фильм разошелся на цитаты, а его герои прочно вошли в культурный код.

В 2009 году та же режиссер попыталась повторить успех – на свет появился «Человек с бульвара Капуцинок». Реакция была молниеносной: фильм окрестили провальным ремейком, «позором», «неуместной попыткой» и дружно поставили ему рекордно низкие оценки.

«Вы просто не поняли»: «Человек с бульвара Капуцинок» – один из худших фильмов в истории: но спустя годы россияне нашли, за что его хвалить

Не шедевр, но…

На «Кинопоиске» рейтинг застыл на отметке 1,3 – казалось, приговор окончательный. Но время, внезапно, все расставило по местам.

Если сегодня заглянуть на агрегаторы отзывов, можно заметить: среди лавины негатива проглядывают редкие, но твердые голоса защитников. Не восторженные панегирики, а скорее тихое, чуть смущенное признание: «Да, это не шедевр. Но… в нем есть что‑то».

«Возможно, я многого не понимаю в тонкостях технологии создания кино… Но этот фильм до того меня зацепил, что сразу же стала искать в интернете информацию об истории первого легендарного фильма».

«Вы просто не поняли»: «Человек с бульвара Капуцинок» – один из худших фильмов в истории: но спустя годы россияне нашли, за что его хвалить

Что именно хвалят?

Прежде всего – наивность, возведенную в абсолют. Для одних это признак безвкусицы, для других – почти детская искренность, которой так не хватает современному кино.

Фильм будто сознательно отказывается от «правильных» драматургических конструкций, от выверенного темпа, от глянцевой картинки – и взамен предлагает странную, местами нелепую, но живую интонацию.

«По наивности фильм не уступает улыбке ребенка, по невинности – Адаму времен Эдема, по непосредственности – поступкам безумца», «Вы его ругаете за то, чего просто не поняли».

Еще один неожиданный ракурс – ностальгия, но уже двойная. Такая себе рефлексия о том, как изменилось время и сами зрители. А еще – актерские параллели, трогательные и почти ритуальные.

Мария Миронова – дочь Андрея Миронова, сыгравшего Феста. Елизавета Боярская – дочь Михаила Боярского, воплотившего Черного Джека. Это «мягкая игра в преемственность», намек на то, что советское искусство живо до сих пор, просто приняло иную форму.

Конечно, фильм далек от совершенства. Но, возможно, это и делает его по‑своему уникальным – как памятник эпохе, как попытка говорить о важном через смешное, как напоминание о том, что даже провальный эксперимент может спустя годы обрести своих зрителей.

Ранее мы писали: Военная драма стала лучшим фильмом 2025 года, хотя собрала меньше популярных сказок: вот о какой речь

Фото: Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), Человек с бульвара Капуцинок» (2009)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто? Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто? Читать дальше 12 декабря 2025
Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали Читать дальше 12 декабря 2025
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр Читать дальше 9 декабря 2025
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела «Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела Читать дальше 8 декабря 2025
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость Читать дальше 12 декабря 2025
«Самый добрый, искренний и забавный»: этой комедии СССР сейчас ставят 8.1, а 48 лет назад продержали «на полке» полгода – все из-за сюжета «Самый добрый, искренний и забавный»: этой комедии СССР сейчас ставят 8.1, а 48 лет назад продержали «на полке» полгода – все из-за сюжета Читать дальше 11 декабря 2025
О финале «Джентльменов удачи» россияне спорят до сих пор: Алибабаевича и его подельников нельзя было отпускать на свободу? О финале «Джентльменов удачи» россияне спорят до сих пор: Алибабаевича и его подельников нельзя было отпускать на свободу? Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше