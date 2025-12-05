«Вы просто не поняли»: «Человек с бульвара Капуцинок» – один из худших фильмов в истории: но спустя годы россияне нашли, за что его хвалить

Конечно, смотреть картину местами больно. Но далеко не всем.

Когда‑то «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) Аллы Суриковой стал настоящей легендой советского кино – остроумная пародия на вестерн, тонкая сатира, звездный состав и тот самый неповторимый дух позднесоветского кино, где за легкой формой скрывалась глубокая ностальгия по «настоящему» кинематографу. Фильм разошелся на цитаты, а его герои прочно вошли в культурный код.

В 2009 году та же режиссер попыталась повторить успех – на свет появился «Человек с бульвара Капуцинок». Реакция была молниеносной: фильм окрестили провальным ремейком, «позором», «неуместной попыткой» и дружно поставили ему рекордно низкие оценки.

Не шедевр, но…

На «Кинопоиске» рейтинг застыл на отметке 1,3 – казалось, приговор окончательный. Но время, внезапно, все расставило по местам.

Если сегодня заглянуть на агрегаторы отзывов, можно заметить: среди лавины негатива проглядывают редкие, но твердые голоса защитников. Не восторженные панегирики, а скорее тихое, чуть смущенное признание: «Да, это не шедевр. Но… в нем есть что‑то».

«Возможно, я многого не понимаю в тонкостях технологии создания кино… Но этот фильм до того меня зацепил, что сразу же стала искать в интернете информацию об истории первого легендарного фильма».

Что именно хвалят?

Прежде всего – наивность, возведенную в абсолют. Для одних это признак безвкусицы, для других – почти детская искренность, которой так не хватает современному кино.

Фильм будто сознательно отказывается от «правильных» драматургических конструкций, от выверенного темпа, от глянцевой картинки – и взамен предлагает странную, местами нелепую, но живую интонацию.

«По наивности фильм не уступает улыбке ребенка, по невинности – Адаму времен Эдема, по непосредственности – поступкам безумца», «Вы его ругаете за то, чего просто не поняли».

Еще один неожиданный ракурс – ностальгия, но уже двойная. Такая себе рефлексия о том, как изменилось время и сами зрители. А еще – актерские параллели, трогательные и почти ритуальные.

Мария Миронова – дочь Андрея Миронова, сыгравшего Феста. Елизавета Боярская – дочь Михаила Боярского, воплотившего Черного Джека. Это «мягкая игра в преемственность», намек на то, что советское искусство живо до сих пор, просто приняло иную форму.

Конечно, фильм далек от совершенства. Но, возможно, это и делает его по‑своему уникальным – как памятник эпохе, как попытка говорить о важном через смешное, как напоминание о том, что даже провальный эксперимент может спустя годы обрести своих зрителей.

