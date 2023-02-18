Вы проспойлерите себе все фильмы сразу, если узнаете этот факт

За долгие годы до выхода на большие экраны кинофраншизы «Звездные войны» или ужасающего хоррора «Чужой» в кинематографе уже была популярная и любимая многими зрителями история о космических путешественниках.

Сериал «Звездный путь», рассказывающий о приключениях экипажа корабля «Энтерпрайз», стал настоящей классикой научно-фантастического жанра. Однако, чтобы удержать внимание публики, создателям все же пришлось прибегнуть к стандартным уловкам. В новых сериях все чаще стали убивать второстепенных персонажей, которых многие даже и не запоминали.

И все таки зрители кое-что заметили.

Герои в желтой или голубой одежде оставались живы, а вот тем, кто был в красном, везло гораздо меньше. В большинстве случаев они погибали.

Такая тенденция распространилась и за пределы фантастического телепроекта. Алые рубашки стали символизировать скорую смерть, и даже в сериале «Остаться в живых» внимательные зрители разглядели эту закономерность.