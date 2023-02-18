Вы проспойлерите себе все фильмы сразу, если узнаете этот факт
Именно этот цвет означает скорую смерть персонажа.
За долгие годы до выхода на большие экраны кинофраншизы «Звездные войны» или ужасающего хоррора «Чужой» в кинематографе уже была популярная и любимая многими зрителями история о космических путешественниках.
Сериал «Звездный путь», рассказывающий о приключениях экипажа корабля «Энтерпрайз», стал настоящей классикой научно-фантастического жанра. Однако, чтобы удержать внимание публики, создателям все же пришлось прибегнуть к стандартным уловкам. В новых сериях все чаще стали убивать второстепенных персонажей, которых многие даже и не запоминали.
И все таки зрители кое-что заметили.
Герои в желтой или голубой одежде оставались живы, а вот тем, кто был в красном, везло гораздо меньше. В большинстве случаев они погибали.
Такая тенденция распространилась и за пределы фантастического телепроекта. Алые рубашки стали символизировать скорую смерть, и даже в сериале «Остаться в живых» внимательные зрители разглядели эту закономерность.