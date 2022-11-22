Вы пожалеете миссис Хадсон, узнав эти 5 фактов о Шерлоке Холмсе

Шерлок Холмс по задумке своего создателя Артура Конана Дойла в течение многих лет снимал дом у миссис Хадсон. Легендарный сыщик редко покидал гостиную и считался домоседом, однако его вряд ли можно назвать образцовым жильцом.

Дело в том, что детектив имел ряд привычек, которые усложняли проживание с ним в одном доме. Например, он регулярно погружался в свои мысли, играя при этом на скрипке. И так как он никогда не соблюдал режим сна, то такие концерты могли произойти в любое время дня и ночи.

Помимо этого, Холмс увлекался химическими опытами, которые проводил в квартире. Он мог устроить настоящий пожар, проверяя одну из своих многочисленных теорий, и никогда не заботился о порядке в доме или безопасности его жильцов. К тому же детектив часто позволял себе различные выходки, которые также были опасны для его соседей. Например, однажды он выстрелами изобразил в гостиной монограмму королевы Англии на стене.

На четвертом месте в списке расположилась любовь сыщика принимать гостей. Дело в том, что большая часть его посетителей была с весьма сомнительной репутацией. Например, на пороге дома на Бейкер стрит оказывались бездомные, бандиты и другие опасные личности. Также Холмс принуждал и саму миссис Хадсон участвовать в его расследованиях. Он регулярно и без ее ведома заставлял англичанку помогать ему, а она была вынуждена соглашаться на эти условия.

Таким образом, знаменитого Шерлока Холмса вряд ли можно назвать эталонным соседом. Находиться с ним в одном помещении было весьма опасно, как и жить постоянно.