Вы позавидуете советским женщинам, узнав о стандартах красоты для манекенщиц в СССР

Мир моды штормит из стороны в сторону: еще недавно мейнстримом для модных показов были худосочные последовательницы Твигги, теперь же плечом к плечу с ними по подиуму шествуют обладательницы пышных форм, которым позавидует сама толстушка Lizzo. А что тогда носить тем, кто не относит себя ни к худым, ни к толстым?

В советском Доме моды на Кузнецком мосту такой вопрос не стоял никогда. Потому что занятые здесь демонстраторы одежды — так тогда называли моделей — представляли собой образец разнообразия и инклюзивности. Как и наряды, которые они показывали. Задачей девушек было продемонстрировать одежду, которую могли носить женщины любого рода деятельности и любых внешних параметров. Поэтому самыми ходовыми размерами были привычные 44-48, а одежда шилась на все размеры.

На показах работали и женщины старшего возраста — например, 60-летние. Советские ангелы подиума сами делали себе прически, красились, покупали косметику и чулки. Такой пример собранности и ответственного отношения к неоднозначной профессии поражал западных модельеров и других представителей отрасли.