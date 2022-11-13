Вы поймете, почему Кейт Миддлтон станет королевой, узнав ее полное имя

Британская королевская семья приковывает к себе внимание мировой общественности уже несколько столетий. Неудивительно, что персона почти каждого из ее представителей окутана мифами, легендами и догадками. Не стала исключением и герцогиня Кембриджская.

Дело в том, что настоящее имя супруги принца Уильяма Кэтрин Элизабет Миддлтон. Поклонники герцогини, склонные к суевериям, считают, что в этом чудесном совпадении кроется знак судьбы. Кейт, по их мнению, предрешено стать королевой Великобритании, ведь она получила свое второе имя в честь монаршей особы.

На этом мистические теории не заканчиваются. Сестра Кейт, Пиппа Миддлтон, была названа в честь Филиппа, супруга Елизаветы II. Это значит, что родители сестер питали особые чувства к королевской семье, а спустя несколько лет они стали ее полноценными членами.

Также некоторые усмотрели пророчество судьбы на снимке Меган Маркл, сделанном на фоне Букингемского дворца. Вроде бы ничего особенного, вот только на том фото будущей герцогине Саксесской всего-то 15 лет, и тогда она могла лишь грезить о принце.