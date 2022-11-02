Вы поверите в потусторонние силы после признания экранной Мэрилин Монро

Исполнительница роли легендарной Мэрилин Монро в недавно вышедшем байопике «Блондинка» рассказала о мистических событиях, происходивших на съемочной площадке. Ана де Армас уверена, что не обошлось без вмешательства потусторонних сил.

Во время пресс-коференции на Венецианском фестивале актриса призналась, что в процессе работы она ощущала незримое присутствие Мэрилин Монро. Слова де Армас полностью поддержал и режиссер картины Эндрю Доминик.

Создатель фильма отметил, что съемки были похожи на мистический сеанс, где присутствовал дух актрисы. Например, в определенные моменты с полок слетали предметы без внешних воздействий, к тому же сам рабочий процесс никак не клеился.

Труднее всего дались съемки в квартире, где маленькая Норма Джин жила со своей неуравновешенной матерью в 30-е годы. Все, кто работал над картиной, уверены, что таким образом Мэрилин Монро выражала свое несогласие с какими-то моментами съемочного процесса. Если верить в эту теорию, то дух культовой актрисы все-таки одобрил происходящее и позволил режиссеру выпустить ленту.