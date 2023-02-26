Вы потеряете дар речи: вот сколько зарабатывают российские актрисы фильмов для взрослых

Любой труд в наше время принято оплачивать, но не на каждой работе любят рассказывать сколько получают сотрудники. До недавнего времени доход актеров фильмов для взрослых тоже не разглашался. Впрочем, россиянки, участвующие в таких съёмках, все таки огласили цифры.

Оказалось, что этот заработок нельзя назвать стабильным, и за одну неделю девушки могут заработать как 200 долларов, так и 3 тысячи.

Одна из актрис заявила, что обычно цена за стандартные съёмки в сцене с парнем составляет 500 или 600 евро.

Поскольку в Европе эта индустрия более развита и не является уголовно наказуемой, то и стоимость одного рабочего дня является достаточно высокой. Тем не менее большинство отказывается становиться частью этой индустрии. Другие девушки, которые уже снимаются в таких откровенных роликах, пока не намериваются прекращать свою деятельность.