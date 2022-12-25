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Вы потеряете дар речи, узнав настоящее имя Фили из «Спокойной ночи, малыши!»

25 декабря 2022 11:00
Вы потеряете дар речи, узнав настоящее имя Фили из «Спокойной ночи, малыши!»

В течение многих лет от зрителей скрывали правду.

Передача «Спокойной ночи, малыши!» впервые вышла в эфир осенью 1964-го, а спустя 4 года к главным героям присоединился заводной пес Филя. Юные зрители сразу же полюбили добродушного героя, но никто из них не догадывался, какое на самом деле он носит имя.

Так, с первых дней в шоу все герои называли пса Филя. Зрители были уверены, что именно так и зовут персонажа, а это его полное имя. Однако спустя 22 года в эфире новогоднего выпуска программы они узнали правду. На самом деле имя собаки — Филимон, и зрителям был известен лишь его сокращенный вариант.

«Так он Филимон! А я думала Филя — это Филипп», — до сих пор пишут удивленные зрители.

Дело в том, что имя герой получил в честь режиссера программы Владимира Шинкарева. В детстве бабушка ласково называла будущего постановщика именно Филей, и в память о ней он и назвал своего персонажа. А к Филиппу это не имеет никакого отношения.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы «Спокойной ночи, малыши!»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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