Вы потеряете дар речи, увидев 16-летнюю Порошину в бикини (фото)

Звезда «Бригады», «Елок» и «Ночного дозора» Мария Порошина вот уже много лет считается не только одной из самых талантливых актрис, но и одной из первых красавиц нашей страны. Несмотря на рождение пятерых детей, 48-летняя Порошина до сих пор поражает поклонников отличной фигурой и внешностью, над которой не властны года. И, как выяснилось недавно, уже в молодости артистка была настоящей секс-бомбой.

Несколько лет назад в программе телеведущего Бориса Корчевникова «Судьба человека» Мария продемонстрировала свой фотоснимок в купальнике из личного архива. На нем 16-летняя Порошина уверенно позирует перед камерой для конкурса красоты, совсем не сомневаясь в своем обаянии.

Как рассказала актриса, конкурс складывался удачно, она даже дошла до финала, но затем решила отказаться от карьеры манекенщицы и поступила в театральный институт, решив пойти по стопам своих родителей.