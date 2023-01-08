Вы потеряете дар речи при виде Васкес из «Чужих» сегодня: старость не пощадила

Одним из первых появлений Дженетт Голдстин на большом экране стал фантастический триллер «Чужие», где она перевоплотилась в морпеха Васкес. Героиня покорила зрителей эффектной внешностью и прекрасным чувством юмора, но решила не концентрироваться на актерской профессии.

Так, после выхода фильма она снялась еще в нескольких культовых картинах того периода. Зрители могли видеть ее в «Терминаторе 2», «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе» и, например, в сериале «Клиент всегда мертв». Однако в 2000-х она предпочла уйти из киноиндустрии и начала развивать свой собственный бизнес по продаже женского нижнего белья больших размеров.

Сегодня Голдстин — преуспевающая бизнесвумен, которая посвящает свое время не только работе, но и близким. Бывшая звезда экрана не стесняется рассказывать о своей жизни в социальных сетях, где делится множеством фотографий. Поклонники внимательно следят за кумиром, но не скрывают, как сильно постарела артистка за прошедшие годы. По их мнению, Голдстин уже похожа на бабушку, так что в ней невозможно узнать бравую военную Васкес.