Вы поразитесь уму Рэсси из «Приключений Электроника», узнав, как он спас режиссера

Пес Чингиз стал одной из главных звезд фильма «Приключения Электроника», исполнив роль Рэсси. Зрители остались в восторге от четвероногого артиста, а сама порода эрдельтерьер стала одной из наиболее популярных в стране. При этом поклонники даже не догадывались, что пес отличался не только актерским талантом, но и умом, а однажды даже спас режиссера Константина Бромберга от гибели.

По словам самого постановщика, однажды они снимали сцену, в которой Чингиз гнался за Николаем Караченцовым, ехавшим на мотоцикле. Вся съемочная группа была увлечена работой и не смотрела на дорогу, игнорируя возможность аварии. И в это время пес вдруг обогнал всех артистов и оператора и встал на дороге перед ними, подняв лапу. Как оказалось, он заметил впереди опасность и таким образом решил предупредить коллег.

«Водитель тормозит, и мы понимаем, что Чингиз нас спас — перед нами открытый канализационный люк!» — вспоминал Бромберг в одном из интервью.

Помимо этого, Чингиз еще не раз удивлял всю съемочную группу своей сообразительностью, из-за чего стал настоящей звездой внутри коллектива и покорил сердца всех своих коллег.