Вы поразитесь уму Рэсси из «Приключений Электроника», узнав, как он спас режиссера
Четвероногий актер поразил всех своей сообразительностью.
Пес Чингиз стал одной из главных звезд фильма «Приключения Электроника», исполнив роль Рэсси. Зрители остались в восторге от четвероногого артиста, а сама порода эрдельтерьер стала одной из наиболее популярных в стране. При этом поклонники даже не догадывались, что пес отличался не только актерским талантом, но и умом, а однажды даже спас режиссера Константина Бромберга от гибели.
По словам самого постановщика, однажды они снимали сцену, в которой Чингиз гнался за Николаем Караченцовым, ехавшим на мотоцикле. Вся съемочная группа была увлечена работой и не смотрела на дорогу, игнорируя возможность аварии. И в это время пес вдруг обогнал всех артистов и оператора и встал на дороге перед ними, подняв лапу. Как оказалось, он заметил впереди опасность и таким образом решил предупредить коллег.
«Водитель тормозит, и мы понимаем, что Чингиз нас спас — перед нами открытый канализационный люк!» — вспоминал Бромберг в одном из интервью.
Помимо этого, Чингиз еще не раз удивлял всю съемочную группу своей сообразительностью, из-за чего стал настоящей звездой внутри коллектива и покорил сердца всех своих коллег.