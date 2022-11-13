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Вы порадуетесь, что не живете в СССР, узнав эти советы для домохозяек

13 ноября 2022 09:00
Вы порадуетесь, что не живете в СССР, узнав эти советы для домохозяек

Бытовые лайфхаки той эпохи могут удивить.

Находчивость советских домохозяек сегодня просто поражает. Стоит отметить, что в те времена женщинам в быту приходилось куда сложнее, чем современным россиянкам. Если сегодня вести хозяйство помогают специальные гаджеты, то в минувшую эпоху их заменяли подручные средства.

Например, особого внимания заслуживает метод выведения следов пота с одежды. Женщинам приходилось постоянно мучиться с этой проблемой. Порой выручало всесильное хозяйственное мыло, однако и от него не всегда был толк. Злополучный пот научились выводить с помощью средства для проявления фотографий. Тогда порошок гипосульфита натрия продавали в специализированных магазинах. Вещество смешивали с водой и наносили на пятна. После стирки от пота не оставалось и следа.

Не менее впечатляет и один из способов, как гладить шерстяные вещи. Как известно, в советских утюгах не было функции пара, поэтому выручал тазик с кипятком. Хозяйки развешивали чистую влажную одежду над горячей водой, чтобы материал выровнялся. Вот такой простейший аналог современного отпаривателя выручал советских женщин.

Фото: Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», 1985
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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