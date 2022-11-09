Вы попрощаетесь с комплексами, узнав рост самых крутых актеров из боевиков

Именитые звезды отменно владеют секретами, как статно выглядеть в кадре. Поэтому невозможно догадаться, какой же настоящий рост у актеров из боевиков. Правда может вас удивить.

Средний рост россиян составляет 1 метр 76 сантиметров. Многие звезды блокбастеров и боевиков укладываются в эти рамки, хотя вы даже не догадывались об этом.

Рост Тома Круза составляет 170 см, что не мешает актеру играть супергероев. Звезду боевиков 70-х и мастера боевых искусств Брюса Ли тоже нельзя назвать высоким. Китайский актер был всего на пару сантиметров выше Круза.

Сильвестра Сталлоне природа тоже не наградила статью, ведь его рост 177 см. Всего на два сантиметра его опережает брутальный Вин Дизель.

Из отечественных звезд стоит выделить барда Владимира Высоцкого с его 170 см и Сергея Бодрова-младшего, чей рост составлял 175 см. Некоторые селебрити мужского пола не достигли отметки даже в 170 см. Среди них, например, Дэниэл Рэдклифф и Элайджа Вуд — 164 см и 166 см соответственно.