Вы помните Мишку Карася из «Ликвидации»? Сегодня его невозможно узнать

Начало актерской карьеры Николая Спиридонова было довольно удачным. Сначала артист засветился в «Итальянце», а после — в «Ликвидации», где сыграл беспризорника Мишку Карася.

Тогда 12-летний мальчик проснулся знаменитым на всю страну. Впоследствии Спиридонов попал на съемочную площадку еще нескольких проектов, но затем исчез с радаров. Последняя картина с его участием датирована 2014 годом. Актер ждет новых приглашений в кино, но пока дела складываются не лучшим образом. Если Спиридонова и утверждают на роль в новой картине, то до съемок дело по разным причинам не доходит.

Сегодня повзрослевший и изменившийся до неузнаваемости Спиридонов является заместителем директора продуктового магазина в одной из популярных торговых сетей. Николай наладил личную жизнь: вместе с женой он воспитывает дочь и надеется, что его наследница выберет для себя актерскую профессию, в которой сможет добиться гораздо больших успехов, чем он.